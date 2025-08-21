Ο Τζανμάρκο Ποτζέκο αποκάλυψε τον διάλογο που είχε με παίκτη της Εθνικής Λετονίας μετά το χθεσινό παιχνίδι με την Ελλάδα και παράλληλα χαρακτήρισε την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ως ένα από τα φαβορί για κατάκτηση μεταλλίου στο EuroBasket 2025.

H Ιταλία παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Λετονίας, γνωρίζοντας την ήττα με 83-68 στο πλαίσιο του τουρνουά Aegean Acropolis.

Οι Ιταλοί θα αντιμετωπίσουν την Ελλάδα στο αυριανό φιλικό στο ΟΑΚΑ (22/8, 20:00, LIVE από το Gazzetta) αλλά και στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025, ενώ ο Τζανμάρκο Ποτζέκο αποκάλυψε τον διάλογο που είχε με διεθνή παίκτη της Λετονίας σχετικά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Η Ελλάδα είναι μέσα στα φαβορί, φυσικά! Έχετε εξαιρετική ομάδα. Υπάρχει ο Αντετοκούνμπο... Σήμερα ήμουν στο ασανσέρ με έναν παίκτη της Λετονίας και τον ρώτησα: "Πώς ήταν χθες; Με τον Αντετοκούνμπο". Και μου απάντησε πως ο τύπος είναι κτήνος! Υπάρχουν πολλές ομάδες που μπορούν να είναι ανταγωνιστικές στο EuroBasket. Φυσικά εσείς, η Γαλλία, η Σερβία, η Γερμανία, η Λετονία... Θα δούμε». εξήγησε ο προπονητής της Εθνικής Ιταλίας.

Εξάλλου, ο Greek Freak γέμισε τη στατιστική του κόντρα στη Λετονία με 25 πόντους, 10 ριμπάουντ, τρεις ασίστ, δύο κλεψίματα και ισάριθμα μπλοκ.