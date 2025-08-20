Η Λετονία ηττήθηκε από την Ελλάδα στην πρεμιέρα του φετινού Τουρνουά Ακρόπολις, με τον Κρίσταπς Πορζίνγκις να απαντά μετά το τέλος της αναμέτρησης, σε ερώτηση του Gazzetta, για τη σχέση του με τα αδέρφια Αντετοκούνμπο.

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις παραδέχτηκε ότι η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο το έκανε... δύσκολο για τη Λετονία, στο πρώτο παιχνίδι του φετινού Τουρνουά Ακρόπολις. Η Ελλάδα επικράτησε με τον Greek Freak να βάζει 25 πόντους και να δείχνει έτοιμος για το EuroBasket 2025, ενώ ο Πορζίνγκις τον αποθέωσε.

Αποκαλύπτοντας, στην ερώτηση του Gazzetta, τη σχέση που έχει με τα αδέρφια Αντετοκούνμπο. Άλλωστε τον είχαν προσκαλέσει το 2016 και έπαιξαν μπάσκετ στο ανοιχτό γήπεδο των Σεπολίων. «Είμαστε καλά. Με προσκάλεσαν πριν 10 χρόνια, απολαμβάνω να παίζω εδώ, να γνωρίζω τους ανθρώπους, την κουλτούρα, το φαγητό είναι υπέροχο. Έχω πολύ καλή σχέση μαζί τους και πάντα απολαμβάνω το να παίζω εναντίον τους» ανέφερε ο Πορζίνγκις.

Οι δηλώσεις του Πορζίνγκις

Ο Πορζίνγκις στη συνέχεια απάντησε για το αν σκέφτεται να επιστρέψει στην Ευρώπη και αν η Ελλάδα θα αποτελέσει προτεραιότητά του. «Δεν το έχω σκεφτεί πολύ, αλλά το να βλέπεις την ατμόσφαιρα εδώ, είναι απίστευτη. Πιθανότατα (σ.σ. να είναι προτεραιότητα η Ελλάδα), αλλά θα πρέπει να τα σκεφτώ όλα. Λατρεύω τους οπαδούς, την αντιπαλότητα εδώ. Ποιος ξέρει».

Για το ματς απ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Είναι δύσκολο ματς απ, ένας από τους καλύτερους παίκτες, το έκανε πολύ δύσκολο για εμάς. Ήταν φρέσκος και το έκανε δύσκολο, στο δεύτερο ημίχρονο πήγαμε καλύτερα γιατί είχε περιορισμένα λεπτά. Είναι πάντα δύσκολο για εμάς».