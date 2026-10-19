Ουναΐ: Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Τη συμπαράστασή της στον Αζεντίν Ουναΐ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα AKTOR, εξέφρασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.
Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Μαροκινός μέσος επιβεβαίωσε τους φόβους που είχαν προκύψει από το βράδυ της Κυριακής (18/10), καθώς διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί βαριά θλάση στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού. Ο τραυματισμός σημειώθηκε σε ανύποπτη φάση, με τον ποδοσφαιριστή να αποχωρεί αναγκαστικά στο 20ό λεπτό, δίνοντας τη θέση του στον Τεττέη, ενώ χρειάστηκε να βγει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο και αμαξίδιο.
Η εκτίμηση για την αποθεραπεία του κάνει λόγο για απουσία τουλάχιστον δυόμισι μηνών, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένεται να χάσει σημαντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις των «πρασίνων» μέχρι τις αρχές του νέου έτους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε το δικό της μήνυμα στον ποδοσφαιριστή, δημοσιεύοντας την ευχή της για γρήγορη επιστροφή στη δράση.
Η ανάρτηση της ΚΑΕ:
«Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση Αζεντίν. Θα γυρίσεις πίσω ακόμα πιο δυνατός».
Wishing you a speedy recovery @AzzedineOunahi. You will come back even stronger! 💚☘️ #paobcaktor— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 19, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Κέντρικ Ναν: Η εντυπωσιακή επίδοση των 18 πόντων σε 10 προσπάθειες και η σφραγίδα του Ομπράντοβιτς
- Euroleague: Το video από τη συνάντηση των ιδιοκτητών στο Κόμο - Τι ανέφεραν Αγγελόπουλοι και Γιαννακόπουλος
- Παπαπέτρου για Ναν: «Είμαι σίγουρος πως επί Ζοτς θα παίξει το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του»