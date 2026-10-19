Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στον Αζεντίν Ουναΐ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Τη συμπαράστασή της στον Αζεντίν Ουναΐ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα AKTOR, εξέφρασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Μαροκινός μέσος επιβεβαίωσε τους φόβους που είχαν προκύψει από το βράδυ της Κυριακής (18/10), καθώς διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί βαριά θλάση στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού. Ο τραυματισμός σημειώθηκε σε ανύποπτη φάση, με τον ποδοσφαιριστή να αποχωρεί αναγκαστικά στο 20ό λεπτό, δίνοντας τη θέση του στον Τεττέη, ενώ χρειάστηκε να βγει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο και αμαξίδιο.

Η εκτίμηση για την αποθεραπεία του κάνει λόγο για απουσία τουλάχιστον δυόμισι μηνών, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένεται να χάσει σημαντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις των «πρασίνων» μέχρι τις αρχές του νέου έτους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε το δικό της μήνυμα στον ποδοσφαιριστή, δημοσιεύοντας την ευχή της για γρήγορη επιστροφή στη δράση.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ:

«Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση Αζεντίν. Θα γυρίσεις πίσω ακόμα πιο δυνατός».