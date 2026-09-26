Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις παρακολουθεί τον ημιτελικό του Σούπερ Καπ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ με μπλούζα Μήτογλου.

Δεύτερος ημιτελικός για το Σούπερ Καπ Ελλάδας, με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, να διεκδικούν το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό (27/09, 20:00) της διοργάνωσης.

Ανάμεσα στους παίκτες που δεν μπορούν να βοηθήσουν τους «πράσινους», λόγω τραυματισμού, είναι ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Αμερικανός βρίσκεται στο «Ανδρέας Παπανδρέου» για το παιχνίδι της ομάδας του, έχοντας δεμένο το χέρι του. Ο Χέιζ-Ντέιβις, δεν εμφανίστηκε με κάποιο μπλουζάκι της ομάδας, αλλά με μπλούζα που γράφει το όνομα του Ντίνου Μήτογλου.

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