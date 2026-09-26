Παναθηναϊκός: Με μπλούζα Μήτογλου ο Χέιζ-Ντέιβις στο ματς με τον ΠΑΟΚ
Δεύτερος ημιτελικός για το Σούπερ Καπ Ελλάδας, με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, να διεκδικούν το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό (27/09, 20:00) της διοργάνωσης.
Ανάμεσα στους παίκτες που δεν μπορούν να βοηθήσουν τους «πράσινους», λόγω τραυματισμού, είναι ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.
Ο Αμερικανός βρίσκεται στο «Ανδρέας Παπανδρέου» για το παιχνίδι της ομάδας του, έχοντας δεμένο το χέρι του. Ο Χέιζ-Ντέιβις, δεν εμφανίστηκε με κάποιο μπλουζάκι της ομάδας, αλλά με μπλούζα που γράφει το όνομα του Ντίνου Μήτογλου.
Δείτε το βίντεο
☘️ Με φανέλα Μήτογλου σήμερα ο Χέιζ-Ντέιβις! pic.twitter.com/MTzt9Lkrsm— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 26, 2026
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