Οι δηλώσεις του Νίκου Παπανικόπουλου μετά την ήττα της Καρδίτσας από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup.

Παράσταση για έναν ρόλο ήταν, όπως αναμενόταν, ο δεύτερος ημιτελικός του Stoiximan Super Cup στη Ρόδο, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί άνετα της Καρδίτσας με 89-56. Στον τελικό του Σαββάτου (27/9 - 20:00, Live στο Gazzetta), περιμένει ο Προμηθέας, που νωρίτερα επικράτησε της ΑΕΚ.

Ο Νίκος Παπανικόπουλος μίλησε μετά το τέλος της αναμέτρησης τονίζοντας ότι το παιχνίδι αυτό ήταν χρήσιμο, ώστε να βγουν τα απαραίτητα συμπεράσματα.

Αναλυτικά

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την νίκη και για την πρόκριση στον τελικό. Ξέραμε ότι θα είναι ένα παιχνίδι άνισο. Σε καμία στιγμή δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα από την ομάδα, όχι από το αποτέλεσμα. Αμυντικά ήμασταν σε άσχημη κατάσταση. Ήταν κάτι εξαιρετικά χρήσιμο γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα και η Ευρώπη. Οι παίκτες θα προσαρμοστούν γρήγορα μετά από το αποψινό παιχνίδι».