Ο Αντώνης Καραγιαννίδης προσέφερε από νωρίς το highlight της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Προμηθέα στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup.

Από νωρίς προσέφερε θέαμα ο Προμηθέας, στον πρώτο ημιτελικό του φετινού Stoiximan Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ. Ο Αντώνης Καραγιαννίδης τελείωσε εντυπωσιακά, με alley oop κάρφωμα την πάσα του Κένταλ ΜακΚάλουμ, εκθέτοντας την άμυνα της ΑΕΚ.

Ο ψηλός του Προμηθέα, που αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό, κάρφωσε εντυπωσιακά με το ένα χέρι.