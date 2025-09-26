Super Cup, ΑΕΚ - Προμηθέας: Το εντυπωσιακό alley oop κάρφωμα του Καραγιαννίδη
Ο Αντώνης Καραγιαννίδης προσέφερε από νωρίς το highlight της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Προμηθέα στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup.
Από νωρίς προσέφερε θέαμα ο Προμηθέας, στον πρώτο ημιτελικό του φετινού Stoiximan Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ. Ο Αντώνης Καραγιαννίδης τελείωσε εντυπωσιακά, με alley oop κάρφωμα την πάσα του Κένταλ ΜακΚάλουμ, εκθέτοντας την άμυνα της ΑΕΚ.
Ο ψηλός του Προμηθέα, που αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό, κάρφωσε εντυπωσιακά με το ένα χέρι.
