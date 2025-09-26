Ολυμπιακός και ΠΑΣ Γιάννινα διεκδικούν την Κυριακή 28/9 τον πρώτο τίτλο της σεζόν, το Super Cup Γυναικών και η Ιωάννα Δίελα μιλά για τη σημασία του θεσμού και την προσέγγιση που θα έχει η ομάδα της σε αυτό το παιχνίδι.

Ο νταμπλούχος Ολυμπιακός και ο φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας ΠΑΣ Γιάννινα ρίχνονται στη «μάχη» του Super Cup Γυναικών για τον πρώτο τίτλο της σεζόν, την Κυριακή 28/9. Η έμπειρη πάουερ φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» Ιωάννα Δίελα μοιράστηκε τις σκέψεις της δύο μέρες πριν το τζάμπολ του αγώνα.

Η ίδια τόνισε ότι ο θεσμός του Super Cup είναι πολύ σημαντικός για την εξέλιξη του γυναικείου μπάσκετ στην Ελλάδα, ιδιαίτερα από τη στιγμή που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ.

Για τη διοργάνωση του Super Cup:

«Είναι αναμφίβολα πολύ σημαντικό που μπαίνει στο γυναικείο μπάσκετ αυτός ο θεσμός και ελπίζω να καθιερωθεί. Εύχομαι να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι και να το ευχαριστηθούν όσοι βρεθούν στις εξέδρες του γηπέδου στην Άρτα και όσοι το παρακολουθήσουν από την τηλεόραση. Είναι τεράστιο βήμα που ο τελικός του Super Cup θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ.»

Η Δίελα μίλησε επίσης για την προσέγγιση του Ολυμπιακού για τον τελικό. Παρόλο που οι ομάδες εξακολουθούν να βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας, δεν παύει να είναι ένας τελικός που κρίνει τρόπαιο.

«Όσον αφορά την ομάδα μου, θέλουμε να ξεκινήσουμε με τίτλο τη χρονιά απέναντι σε μια καλή ομάδα, όπως είναι ο ΠΑΣ Γιάννινα. Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα και όλες οι ομάδες βρίσκονται στη διαδικασία του μονταρίσματος, αλλά για μας είναι ένας τελικός, ένας αγώνας που δίνει τίτλο και έτσι τον αντιμετωπίζουμε. Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και στο τέλος ελπίζω και εύχομαι να είμαστε εμείς αυτές που θα πανηγυρίσουμε. Θέλω να ευχηθώ καλή σεζόν με υγεία, γεμάτα γήπεδα και ωραία, ανταγωνιστικά παιχνίδια που θα δώσουν ώθηση στο γυναικείο μπάσκετ.»