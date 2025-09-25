Οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τα παιχνίδια του Super Cup στη Ρόδο έγιναν γνωστοί.

Γνωστοποιήθηκαν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν στα παιχνίδια του Stoiximan Super Cup που θα πραγματοποιηθούν στη Ρόδο. Πιο συγκερκιμένα είναι οι: Αργύρης Αγγελής, Μεγακλής Μαρινάκης, Γιώργος Πουρσανίδης, Νίκος Σκανδαλάκης, Ιωάννης Τηγάνης, Ειρήνη Τσάνταλη και Ιωάννης Τσιμπούρης.

Σημειώνεται ότι οι ημιτελικοί της Παρασκευής (26/9) θα διεξαχθούν ως εξής: Ολυμπιακός – Καρδίτσα στις 20:30 και Προμηθέας – ΑΕΚ στις 17:00.