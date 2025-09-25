Το ταξίδι του Προμηθέα στη Ρόδο για το Stoiximan Super Cup αρχίζει και ο προπονητής του, Γιώργος Λιμνιάτης, εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος για την ομάδα του στις δηλώσεις. Αποστολή στη Ρόδο: Νίκος Καρφής

Ο κόουτς του Προμηθέα, Γιώργος Λιμνιάτης, στο ταξίδι προς τη Ρόδο για το Stoiximan Super Cup, μίλησε για την πίστη που έχει στην ομάδα του, ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στο δύσκολο ματς με την ΑΕΚ στον ημιτελικό.

Αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προετοιμασία, στην προσέγγιση που πρέπει να έχει η ομάδα του για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά και στη συνολική προσπάθεια του Προμηθέα για τη φετινή σεζόν.

Κόουτς, μια ομάδα καινούρια. Τι έχεις δει από την προετοιμασία και πώς περιμένεις να εμφανιστεί στο Super Cup;

«Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολλά προβλήματα τραυματισμών στην προετοιμασία. Ουσιαστικά, μόνο στο παιχνίδι με το Μαρούσι, στο Ιβανώφειο, παίξαμε πλήρεις. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για την εξέλιξη μιας ομάδας, ιδιαίτερα μιας ομάδας που είναι καινούρια και έχει πολλά νέα παιδιά. Τις τελευταίες δύο μέρες προπονηθήκαμε όλοι, σχεδόν όλοι, και θέλω να πιστεύω ότι θα δείξουμε καλό πρόσωπο, θα είμαστε συνεπείς σε αυτά που έχουμε δουλέψει τον τελευταίο καιρό. Και, όπως είπα και πέρσι, θα διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί στον μέγιστο βαθμό, αναγκάζοντας τους αντιπάλους μας, όποιοι κι αν είναι, να παίξουν στο 100% για να μας κερδίσουν.»

Το γεγονός ότι η ΑΕΚ είναι μια πλήρης επιθετική ομάδα, όπως φάνηκε και στα φιλικά, θεωρείτε ότι σας υποχρεώνει να τη «κατεβάσετε» επιθετικά ώστε να αυξήσετε τις πιθανότητες για πρόκριση στον τελικό;

«100%. Το θέμα είναι ότι η δική μας εικόνα στα δύο τελευταία φιλικά ήταν πολύ άσχημη στο αμυντικό κομμάτι. Δεχθήκαμε αρκετούς πόντους, πόσο μάλλον όταν αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που, όπως είπατε κι εσείς, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχει ατομικό ταλέντο, έχει ποιότητα, έχει λειτουργία, έχει συνήθειες, γιατί υπάρχουν κάποιοι παίκτες που έχουν μείνει από την περσινή ομάδα με τον κόουτς. Επομένως, ο πρωταρχικός στόχος είναι να δείξουμε σκληράδα πίσω, να είμαστε πιο συνεπείς και πιο συγκεντρωμένοι στα αμυντικά μας καθήκοντα. Από εκεί και πέρα, να προσπαθήσουμε να βγάλουμε πράγματα μπροστά, όπου θεωρώ ότι στα περισσότερα φιλικά είχαμε μια αρκετά καλή εικόνα.»

Με τι θα είναι ευχαριστημένος ο Γιώργος Λιμνιάτης στο τέλος της σεζόν;

«Ποτέ δεν μου αρέσει να λέω ότι θα έρθουμε 3οι ή 4οι. Σε προσωπικό επίπεδο θα είμαι ευχαριστημένος αν δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα έχει ταυτότητα, που θα έχει αρχές, που θα παίξει σύγχρονο και ωραίο μπάσκετ. Αυτό που όλοι οι προπονητές προσπαθούμε να πετύχουμε με τις ομάδες μας. Στα δικά μου μάτια αυτό σημαίνει να τρέξουμε, να παίξουμε επιθετικά, να έχουμε δυνατές επαφές, να βγάλουμε ενέργεια και physicality μέσα στο γήπεδο, το οποίο θα μεταφραστεί από την άμυνα στην επίθεση. Και, σίγουρα, να μπορέσουμε να αναδείξουμε νέα παιδιά. Γιατί, όπως είπα, είμαστε μια πολύ νέα ομάδα. Από τους Έλληνες παίκτες μας, ο μεγαλύτερος είναι 23 ετών. Επομένως, και το πρόγραμμα του Προμηθέα αλλά και η δική μου φιλοσοφία, όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, είναι να μπορέσουμε να εμπιστευτούμε τους Έλληνες παίκτες, να τους δώσουμε ευκαιρίες να αναδειχθούν και να βοηθήσουν ταυτόχρονα και την ομάδα μας.»