Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Προμηθέας και η Καρδίτσα αναχώρησαν μαζί από την Αθήνα με προορισμό τη Ρόδο και το Stoiximan Super Cup. Αποστολή στη Ρόδο: Δημήτρης Οικονόμου και Νίκος Καρφής.

Η ώρα για τον πρώτο τίτλο της σεζόν πλησιάζει. Στη Ρόδο, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Προμηθέας Πατρών και η Καρδίτσα ετοιμάζονται ώστε να διεκδικήσουν το τρόπαιο του Stoiximan Super Cup.

Το πρωί της Πέμπτης (25/9), οι τέσσερις ομάδες αναχώρησαν από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό το νησί του Αιγαίου, με κοινή πτήση. Εκεί αναμένεται να έχουν φτάσει μέχρι και το μεσημέρι της ίδια ημέρας.

Οι δύο ημιτελικοί είναι προγραμματισμένοι για την Παρασκευή (26/9), με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τον Προμηθέα Πατρών στις 17:00 ενώ λίγο αργότερα (20:30), ο Ολυμπιακός θα τα βάλει με την Καρδίτσα.

Οι νικητές των αγώνων θα αναμετρηθούν στη συνέχεια στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (27/9) στις 20:00.