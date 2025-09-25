Ο Προμηθέας ταξιδεύει στη Ρόδο για το Stoiximan Super Cup και ο Νάσος Μπαζίνας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον ημιτελικό με την ΑΕΚ. Αποστολή στη Ρόδο: Νίκος Καρφής

Ο Προμηθέας ταξιδεύει στη Ρόδο, για το Stoiximan Super Cup, και ο Νάσος Μπαζίνας βρέθηκε μπροστά στην κάμερα του Gazzetta. Ο νεαρός γκαρντ μίλησε σχετικά με τον ημιτελικό με την ΑΕΚ και την επιτυχία της Εθνικής στο EuroBasket 2025.

Πρώτος ημιτελικός απέναντι στην ΑΕΚ. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες της ομάδας;

«Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα, θεωρώ. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Η ΑΕΚ είναι μια δυνατή ομάδα, όπως είδαμε και στα φιλικά. Επιθετικά είναι πολύ καλή, σκοράρει κατά μέσο όρο 90-95 πόντους. Εμείς είμαστε ακόμα στην προετοιμασία, προσπαθούμε να βρούμε τη χημεία μας, όπως κάθε ομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ιδιαιτερότητες αυτού του ματς.»

Είσαι παιδί της ομάδας, έχεις περισσότερες ευθύνες. Τι να περιμένουμε να δούμε από εσένα φέτος στον Προμηθέα;

«Να δίνω το 100% για να παίρνει η ομάδα όσες περισσότερες νίκες μπορεί, όσο είμαι στο παρκέ, και να βοηθήσω όσο μπορώ. Δεν αλλάζει κάτι· απλά είναι περισσότερες οι ευθύνες μου, όπως είπες. Άρα θα προσπαθήσω να δώσω παραπάνω. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει κάποια έξτρα πίεση ή κάτι τέτοιο. Μέσα από τη δουλειά μου θέλω να βοηθήσω την ομάδα.»

Νάσο, έζησες φέτος την Εθνική από μέσα. Πώς το βίωσες και αν περίμενες αυτό το αποτέλεσμα;

«Ναι, έχεις δίκιο ότι την έζησα από μέσα. Ήμουν στην προετοιμασία και είδα πολλά πράγματα. Έλαβα πολλά από την ομάδα. Από την πρώτη στιγμή ήμουν σίγουρος. Είχαν μπει σωστές βάσεις, όπως είχα πει, και ήμουν βέβαιος πως η ομάδα θα πάει καλά. Τελικά φτάσαμε, πήραμε το μετάλλιο, κάτι που είναι πολύ μεγάλο για την Εθνική μας. Ήμουν σίγουρος ότι η ομάδα θα τα καταφέρει».