Γκρέι: «Το πλάνο είναι να παίξω αλλά θα δούμε»

Ο Ραϊκουάν Γκρέι, στις δηλώσεις πριν την αναχώρηση για τη Ρόδο, μίλησε για το τι περιμένει να δει από την ΑΕΚ ενώ αναφέρθηκε και στο γεγονός αν θα καταφέρει να παίξει στο Stoiximan Super Cup.

Η ΑΕΚ ταξιδεύει ώστε να βρεθεί στη Ρόδο, εκεί όπου μαζί με τον Ολυμπιακό, τον Προμηθέα Πατρών αλλά και την Καρδίτσα, θα διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν, αυτόν του Stoiximan Super Cup.

Ο Ραϊκουάν Γκρέι, στις δηλώσεις του κατά την αναχώρηση από την Αθήνα, μίλησε μεταξύ άλλων για την επιθετική λειτουργία της ομάδας αλλά και για το αν ο ίδιος θα μπορέσει να παίξει.

Για το τι περιμένει να δει από την ομάδα: «Την ίδια προσπάθεια. Νομίζω ότι στόχος είναι πάντα η νίκη. Αυτός είναι ο τρόπος σκέψης, ως ομάδα θέλουμε να πάμε και να πάρουμε το τρόπαιο του Super Cup. Αυτός είναι ο τρόπος σκέψης. Να προσπαθήσουμε να πάρουμε όσες περισσότερες νίκες γίνεται και να μπορέσουμε να το κάνουμε και στη regular season αυτό».

Για το πρώτο παιχνίδι με αντίπαλο τον Προμηθέα: «Ναι, θα είναι ένα καλό ματσάρισμα. Είναι μία καλή ομάδα, προφανώς είναι νωρίς στη σεζόν αλλά πρέπει να έχουμε την ίδια προσέγγιση. Τα παιδιά με τα οποία θα παίξουμε θέλουν και αυτοί τη νίκη για να πάνε στον τελικό οπότε πρέπει να "καθαρίσουμε" την Παρασκευή και ελπίζω να κάνουμε καλή δουλειά».

Για την επίθεση της ΑΕΚ: «Πιστεύω σε όλους σας αρέσει να βάζουμε πολλούς πόντους, αλλά νομίζω ότι το βασικό για εμάς είναι η άμυνα. Πρέπει να είμαστε ικανοί να σταματήσουμε τις άλλες ομάδες. Νομίζω ότι θα μπορούμε να βάλουμε πόντους κόντρα σε όλους αλλά δεν πρέπει να δίνουμε πόντους. Όσο είμαστε συγκεντρωμένοι στην άμυνα τότε θα φροντίσουμε και για την επίθεση».

Για το αν θα παίξει: «Αυτό είναι το πλάνο, θα δούμε. Δεν είναι όμως πάνω μου, είναι απόφαση της ομάδας οπότε θα δούμε».