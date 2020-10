Αντετοκούνμπο: Η πρώτη μεγάλη εμφάνιση του Άλεξ στην Ισπανία (vid)

Ο 19χρονος Άλεξ ολοκλήρωσε τη θητεία του στο Dominican High School κι αποφάσισε να παίξει για πρώτη φορά επαγγελματικό μπάσκετ στην Ευρώπη με τη φανέλα της Μούρθια σε μια ενδιαφέρουσα πορεία μπασκετικής διαδρομής, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο με τους Ισπανούς, το οποίο περιλαμβάνει NBA out κάθε καλοκαίρι.

Στην πρώτη του χρονιά στη χώρα της Ιβηρικής, ο Άλεξ Αντετοκούνμπο αγωνίζεται με τη δεύτερη ομάδα της Μούρθια, την UAM Murcia Jiffy που συμμετέχει στη Liga EBA, την τέταρτη κατηγορία του ισπανικού μπάσκετ και επικράτησε της SCD Carolinas με 83-69.

Ο αδελφός του back-to-back MVP στο ΝΒΑ μέτρησε 28 πόντους με 6/9 τρίποντα, 6 ριμπάουντ και 1 κόψιμο στα 28 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

