«Ο Αζέια Χάρτεσταϊν έχει προταθεί στην Μπαρτσελόνα» (pic)

Αυτό αναφέρει δημοσίευμα του «Sportando», το οποίο σημειώνει πως ο παίκτης έχει προταθείς και σε ομάδες της Κίνας. Βέβαια, στόχος του ίδιου είναι το ΝΒΑ.

Ο Αζέια Χάρτεσταϊν αγωνίστηκε σε 23 παιχνίδια φέτος στην κορυφαία λίγκα με τη φανέλα των Ρόκετς, αλλά και στην θυγατρική τους, Rio Grande Valley Vipers.

Ο 22χρονος αθλητής είχε φορέσει και την φανέλα της Ζαλγκίρις το 2016-17 και έπαιξε υπό τις οδηγίες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, που τώρα έχει αναλάβει την Μπαρτσελόνα.

NBA remains Isaiah Hartenstein’s main goal for next season.

He appeared in 23 NBA games this season averaging 4.6ppg and 3.9rpg.

Hartenstein also played 14 games with the Vipers in G League at 24.5ppg, 14.8rpg, 4.2apg, 1.3spg and 1bpg https://t.co/kOkyL1FuCd

