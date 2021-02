ΓεροΓιοβάισα: Πιστεύατε πως δεν θα ασχοληθώ με το ντέρμπι;

Γεια σας φίλοι μου.

Η αλήθεια είναι πως πάλεψα πολύ με τον εαυτό μου πριν αποφασίσω να ασχοληθώ ξανά με ματς ελληνικής ομάδας.

Ομως αφού έχουμε ντέρμπι αιωνίων, δεν θα μπορούσα να απέχω.

Δέχθηκε πολλά μηνύματα τις τελευταίες μέρες από τα... φιλαράκια μου, οι οποίοι με έλεγαν γκαντέμη και με απειλούσαν να μην προβλέψω νίκη της μιας ή της άλλης ομάδας γιατί θα έρθουν έξω από το σπίτι μου.

Φοβήθηκαν λίγο, αλλά δεν μάσησα και είμαι εδώ ακμαίος με τις προβλέψεις μου για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός.

Δεν θα επιλέξω νικητή για να αποφύγω τις κατάρες και τις ατάκες του τύπου «να σε χτυπήσει κεραυνός» και «να σε βρουν κρύο».

Θεωρώ πως θα δούμε ένα πολύ καλό ματς από τον Σακίλ ΜακΚίσικ. Δεν ξέρω αν θα είναι παρόμοιο με το περσινό, όμως θα τον στηρίξω για πρώτο σκόρερ του ματς.

Η απώλεια του Νέντοβιτς είναι πολύ σημαντική για τον Παναθηναϊκό στην περιφέρεια.

Με προβλημάτισε πολύ για το αν θα πρέπει να δώσω κάποιο over ή κάποιο under. To σκέφτηκα πολύ και τελικά κατέληξα να πάω με το χαμηλό σκορ. Δηλαδή το under 157.5.

Ελπίζω οι 2 ομάδες να μην είναι πολύ εύστοχες για να πιάσουμε το σημείο και να μην υπάρξει κατακραυγή.

Πάντως την προηγούμενη εβδομάδα στη Euroleague, ο λάτρης της βότκας ήταν άχαστος. Μακάρι να συμβεί το ίδιο κι απόψε.

Καλή τύχη σε όλους!