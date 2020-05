«Είναι ο Παπαλουκάς ο αγαπημένος σας Έλληνας γκαρντ;» (vid)

Δύο από τους μεγαλύτερους γκαρντ που έχει βγάλει ποτέ η Ελλάδα έχουν γενέθλια μέσα στον Μάϊο. Ο Θοδωρής Παπαλουκάς έπεται του Δημήτρη Διαμαντίδη και ο Έλληνας θρύλος κλείνει σήμερα τα 43 του χρόνια.

Πολλά έχουν γραφτεί όλα αυτά τα χρόνια για τους Έλληνες παίκτες μιας γενιάς που αγαπήθηκε όσο καμία, αλλά κάθε χρόνος φαντάζει και πιο χρυσή η ιστορία που έχουν δημιουργήσει.

Δίπλα στον ορισμό του playmaker υπάρχει φαρδύ πλατύ το όνομα του Θοδωρή Παπαλουκά και σίγουρα αποτελεί πρότυπο για τους μικρότερους, σε μια θέση που μπορεί να την... διδάξει.

Πάντα το ελληνικό μπάσκετ ήταν ευλογημένο με σπουδαίους παίκτες και όσο ο Δημήτρης, ο Θοδωρής, ο Βασίλης, ο Νίκος, ο Γιάννης μεγαλώνουν τόσο παίρνουν μαζί τους ένα κομμάτι της γαλανόλευκης καρδιάς μας. Το ότι συνυπήρξαν όλοι μαζί την ίδια εποχή είναι ότι καλύτερο θα μπορούσε να μας συμβεί και η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό μπάσκετ και οι Έλληνες φίλαθλοι απόλαυσαν αυτή την συνύπαρξη.

Ο Θοδωρής Παπαλουκάς είναι ένας μύθος του ελληνικού μπάσκετ και η αποδοχή που δέχεται είναι καθολική. Άλλωστε η FIBA τον αποθέωσε στο twitter της και μάλιστα μας βάζει να επιλέξουμε κάτι που όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο.

Ο Θοδωρής Παπαλουκάς γεννήθηκε στην Αθήνα και με όσα είδε ως παιδί δεν γινόταν να μην αγαπήσει την πορτοκαλί θεά. Στον Εθνικό Ελληνορώσων έκανε τα πρώτα του βήματα, όταν ο βοηθός του Γιώργου Καλαφατάκη, Λευτέρης Καλογήρου τον πήρε από εκεί για να τον πάει στους Αμπελόκηπους.

Το καλοκαίρι του 2001, όταν και φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Εθνικής ομάδας (ως βασικός) σε μεγάλη διοργάνωση (Eurobasket στην Τουρκία), υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την ομάδα της καρδιάς του, τον Ολυμπιακό, αποδεχόμενος την προσφορά και τους όρους των «ερυθρολεύκων», παρ' ότι ο Παναθηναϊκός του έδινε τα διπλά χρήματα (200 εκατομμύρια δραχμές ετησίως).

Από εκεί η μοίρα του τον ήθελε να βρεθεί στην Ρωσία και να αγαπηθεί όσο λίγοι. Η πορεία του και αυτά που έκανε με την φανέλα της ΤΣΣΚΑ είναι ιστορικά και έχει καταφέρει να τον θαυμάζει και να τον αγαπάει ένας ολόκληρος λαός. Το πως βρέθηκε να φορά την φανέλα της ρωσικής ομάδας είναι και πάλι μια ξεχωριστή ιστορία.

Βρέθηκε στο Βελιγράδι για να συμμετάσχει ως free agent στην προετοιμασία της ΤΣΣΚΑ, που είχε τον Ντούσαν Ίβκοβιτς στο τιμόνι της. Ο Παπαλουκάς προσπάθησε, άντεξε τον... «Ντούντα» και τελικά κατάφερε να δικαιωθεί ξεπερνώντας παράλληλα και τις προσωπικές δυσκολίες που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένας Έλληνας στην μακρινή και παγωμένη Ρωσία.

Ο Σέρβος τεχνικός έδωσε στον Παπαλουκά ένα χαμηλό συμβόλαιο για να συμπληρώσει το ρόστερ της ομάδας του, αλλά αυτό δεν πτόησε τον Έλληνα γκαρντ.

Ο Παπαλουκάς κέρδισε τον «Σοφό» με το πολυδιάστατο παιχνίδι του και προς τα μέσα της σεζόν, καθιερώθηκε στο rotation της ομάδας (προσπερνώντας τον Εβγένι Πασούτιν), έπαιξε στο πρώτο Final 4 της καριέρας του και ως... έπαθλο για την καλή του απόδοση, πήρε την ανανέωση της συνεργασίας του για δύο επιπλέον χρόνια, με γενναία αύξηση των αποδοχών του. Οι τίτλοι που κατέκτησε με την «Αρκούδα» μιλούν από μόνοι τους.

Πήρε δύο Euroleague (2006, 2008), τέσσερις φορές βγήκε στην καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης (2006, 2007, 2008, 2009), βγήκε MVP του Final 4 το 2006, 2 φορές πρώτος σε ασίστ της διοργάνωσης (2007, 2009), μια φορά MVP ολόκληρης της διοργάνωσης (2007), ενώ το 2010 μπήκε στην καλύτερη ομάδα της 10ετίας της Euroleague, ενώ το 2013 ανακηρύχθηκε σε Euroleague Legend.

Την καρδιά των φιλάθλων της ΤΣΣΚΑ, την κατέκτησε για τα καλά το βράδυ της 31ης Μαρτίου του 2004, όταν συνέβαλε (11π., 3κλ. σε 20') σε μία μεγάλη ανατροπή επί της Ταού Κεράμικα και με δικό του κλέψιμο και κάρφωμα στην εκπνοή, χάρισε στην πρωταθλήτρια Ρωσίας την νίκη με 84-82 και την πρόκριση στο Final 4 εκείνης της χρονιάς (Τελ Αβίβ).

Τότε πήρε την καρδιά τους, αλλά με όσα ακολούθησε την κράτησε για πάντα. Άλλωστε πως να ξεχαστούν οι απίστευτες εμφανίσεις του Τεο το 2006 στην Πράγα, μέχρι και την κατάκτηση του τροπαίου. Στον ημιτελικό κόντρα στην Μπαρτσελονα, με ηγετική εμφάνιση και 19 πόντους, 2 ασίστ και 4 κλεψίματα έκανε το πρώτο βήμα, ενώ στο τελικό ήταν και πάλι απίστευτος με 18 πόντους και 7 ασίστ βάζοντας το όνομα του στην ιστορία με χρυσά γράμματα.

Το 2008 γράφτηκε η συνέχεια της ιστορίας με την δεύτερη κούπα και τον Παπαλουκά να βάζει και πάλι φαρδιά πλατιά στην επιτυχία της ομάδας του. Στην Ρωσία λατρεύτηκε όσο λίγοι και κατάφερε απίστευτα κατορθώματα.

Επτά πρωταθλήματα, 3 κύπελλα, 3 βραβεία καλύτερου παίκτη της λίγκας, βραβείο MVP κυπέλλου το 2006. Για όλα αυτά χρειάστηκε να δουλέψει σκληρά και να αποδείξει ότι ανήκει στους καλύτερους. Και τα κατάφερε... Από την Ρωσία επέστρεψε και πάλι στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, πέρασε από την Μακάμπι, πριν επιστρέψει στην αγαπημένη του Μόσχα και πέσει τελικά η αυλαία.

Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό της Euroleague αποφάσισε να γράψει μόνος του το τέλος μακριά από τα... φώτα της ελληνικής πραγματικότητας.

Εκτός από το ολόχρυσο κεφάλαιο της επαγγελματικής του καριέρας, ο Τεό όλων των Ελλήνων έγραψε ιστορία με τα «γαλανόλευκα» και πως αλλιώς. Ήταν μέρος μιας παρέας που έχουν αγαπηθεί όσο ελάχιστοι και κανείς δεν ξεχνά όσα έχει κάνει ο Παπαλουκάς, ανεβάζοντας όλους τους Έλληνες στα ουράνια.

The man who could do absolutely everything! Is Theo your favorite Greek guard?

Theodoros Papaloukas turns today!#EuroBasket | @HellenicBF pic.twitter.com/enUNjBDOMZ

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) May 8, 2020