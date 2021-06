Ο Χεζόνια το «έσταξε» από το κέντρο στην προπόνηση της Κροατίας (vid)

Ο Μάριο Χεζόνια βρίσκεται με την εθνική ομάδα της Κροατίας στο Προολυμπιακό του Σπλιτ και κατά τη διάρκεια της προπόνησης ευστόχησε από το κέντρο του γηπέδου.

Πολλές φορές μέσα σε μια ομάδα γίνεται διαγωνισμός για σουτ από το κέντρο. Όπως ακριβώς έκαναν και οι Κροάτες λίγο πριν από το πρώτο παιχνίδι τους για το Προολυμπιακό τουρνουά με αντίπαλο την Βραζιλία (30/6, 21:00).

Εκείνος που έκλεψε την παράσταση ήταν ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος με άψογο στυλ και σουτάροντας με... καρπό από το κέντρο, έστειλε τη μπάλα συστημένη στο καλάθι! Μάλιστα μετά έκανε και το δικό του... shrug!

Δείτε τι... έβαλε

So that's what happens when you spend a season with Damian Lillard, huh @mariohezonja? #FIBAOQT pic.twitter.com/yOf00yFBpa