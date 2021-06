Πιτίνο: «Ταξιδεύουμε 22 ώρες και ακόμα δεν φτάσαμε, έχασε δύο κιλά ο Μανωλόπουλος» (pic)

Ο Ρικ Πιτίνο είχε όρεξη για πλάκα για το μεγάλο ταξίδι της Εθνικής μας μέχρι τη Βικτόρια του Καναδά.

Η Εθνική μας συνεχίζει το ταξίδι της με τελικό προορισμό τη Βικτώρια του Καναδά, εκεί όπου θα γίνει το Προολυμπιακό τουρνουά.

Ο Ρικ Πιτίνο με ανάρτηση του έδειξε μετά από 22 ώρες ταξίδι, η αποστολή της χώρας μας δεν έχει φτάσει ακόμα στη Βικτώρια και ήθελε να κάνει και πλάκα.

«Πάμε για 22 ώρες και δεν έχουμε φτάσει ακόμη, στο ταξίδι μας στον Καναδά. Ο βοηθός μου ο Σωτήρης (Μανωλόπουλος) έχει χάσει το μυαλό του. Έχει χάσει επίσης 2 κιλά και συνεχίζει. Είναι έξαλλος. Προσεύχομαι το ξενοδοχείο μας να έχει μήλα στην είσοδο», έγραψε.

Going on 22 hrs and still haven't arrived from our trip to Canada. My assistant Sotiris is losing his mind. He’s lost 2 kilos and counting. He’s famished. Praying the hotel has apples at the front desk 😂