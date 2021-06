Ντόντσιτς: Θα αγωνιστεί στο Προολυμπιακό, υπογράφει επέκταση 200 εκ. δολαρίων! (pic)

Ο Λούκα Ντόντσιτς θα αγωνιστεί με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Σλοβένια στο Προολυμπιακό τουρνουά του Κάουνας. Και... προειδοποίησε ότι σύντομα θα μάθουμε για την επέκταση στο συμβόλαιό του, αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων!

Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει λείψει από την Εθνική Σλοβενίας. Και η Εθνική του έχει λείψει. «Δεν υπάρχουν διακοπές», εξήγησε ο σταρ των Ντάλας Μάβερικς, μετά τον αποκλεισμό από τους Λος Άντζελες Κλίπερς στο Game 7, εξηγώντας ότι σύντομα θα ενσωματωθεί στην αποστολή των Σλοβένων.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα αγωνιστούν στο Προολυμπιακό τουρνουά της Λιθουανίας και βρίσκονται στον ίδιο όμιλο με την Πολωνία και την Ανγκόλα. Στον άλλο όμιλο υπάρχουν (πέρα από τους διοργανωτές) η Ν.Κορέα και η Βενεζουέλα.

Παράλληλα, ο Ντόντσιτς αναφέρθηκε και στην επέκταση του συμβολαίου του. Η οποία μπορεί να φτάσει στα 200 εκατομμύρια δολάρια και τους Ντάλας Μάβερικς να είναι έτοιμοι να την προσφέρουν μέσα στο καλοκαίρι.

Luka Doncic says he will soon join the Slovenian national team to try to lead them to Tokyo via Olympic qualifying.



"No vacation," Doncic says.