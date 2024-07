Οι Μπαχάμες ηττήθηκαν από την Ισπανία στον τελικό του Προολυμπιακού της Βαλένθια, με τον Έρικ Γκόρντον και τον Μπάντι Χιλντ να εκφράζουν τα παράπονά τους για τη διαιτησία.

Η Ισπανία μπορεί να πήρε την πρόκριση από το Προολυμπιακό της Βαλένθια, αλλά οι Μπαχάμες εξέφρασαν τα δικά τους παράπονα όσον αφορά τη διαιτησία του τελικού. Για την ακρίβεια, οι δύο σταρ της ομάδας, ο Έρικ Γκόρντον και ο Μπάντι Χιλντ θέλησαν να τονίσουν πως οι διαιτητές δεν είχαν τα ίδια κριτήρια στα φάουλ, δίνοντας στην Ισπανία την ευκαιρία να βρει σκορ από τη γραμμή των βολών.

«Πρέπει να δώσουμε εύσημα στην Ισπανία, γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα. Σε ένα παιχνίδι τόσο physical μου είναι δύσκολο να πω ότι έπαιξαν πραγματικά πολύ καλύτερα από εμάς. Κέρδισαν, το παραδέχομαι, είναι καλή ομάδα αλλά δε μου αρέσει να βλέπω τη διαφορά στις βολές. Έχουν σουτάρει διπλάσιες, δύσκολο να καταλάβω αυτήν τη διαφορά» ανέφερε ο Έρικ Γκόρντον, εμφανώς δυσαρεστημένος από τον τρόπο που σφυρίχτηκαν οι επαφές.

Οι Ισπανοί, με τον Ρούντι να γράφει ιστορία αφού η πρόκριση σημαίνει την έκτη συμμετοχή του σε Ολυμπιακούς Αγώνες, λίγο πριν αποσυρθεί, σκόραραν σε 23/25 βολές τις οποίες εκτέλεσαν. Από την άλλη οι Μπαχάμες σούταραν σχεδόν τις μισές, 10/13, με τον Μπάντι Χιλντ να κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με τον συμπαίκτη του, όσον αφορά τα κριτήρια, φωνάζοντας τρεις φορές «οι διαιτητές» στη μικτή ζώνη.

"The refs, the refs, the refs."



Buddy Hield on "the crucial part" of Bahamas' 86-78 loss to Spain in OQT final Sunday in Valencia.



Bahamas 22 fouls (10-of-13 FTs), Spain 16 fouls (23-of-25 FTs).



"I know we're in Spain. It is what it is."



Spain advances to #Paris2024 Olympics. pic.twitter.com/2m5UjggAZT