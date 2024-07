Ο Ρούντι Φερνάντεθ λίγα δευτερόλεπτα πριν η εθνική Ισπανίας σφραγίσει και επίσημα το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες... λύγισε και ξέσπασε σε κλάματα.

Το ιδανικό κλείσιμο καριέρας αναμένεται να κάνει ο Ρούντι Φερνάντεθ, ο οποίος θα λάβει μέρος στους έκτους Ολυμπιακούς Αγώνες της καριέρας του.

🇪🇸 Rudy Fernandez will make his 6⃣th appearance in the Olympics... that's INSANE 🤯 #FIBAOQT



🇬🇷 Athens 2004

🇨🇳 Beijing 2008

🇬🇧 London 2012

🇧🇷 Rio de Janeiro 2016

🇯🇵 Tokyo 2020

🇫🇷 Paris 2024 pic.twitter.com/3AJvWyppDY