Γουόκαπ στο Gazzetta: «Νικ και Giannis είναι θρύλοι, το δείχνει το παιχνίδι τους» (vid)

Ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε στο Gazzetta μετά την επικράτηση της Εθνικής μπάσκετ απέναντι στη Δομινικανή Δημοκρατία, στην πρεμιέρα του Προολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ 2024, αποθεώνοντας τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νικ Καλάθη.

Η Εθνική μπάσκετ έκανε το πρώτο από τα τέσσερα απαιτούμενα βήματα στο Προολυμπιακό τουρνουά μπάσκετ 2024. Επικράτησε της Δομινικανής Δημοκρατίας με το ευρύ 109-82.

Αλλά για τον Τόμας Γουόκαπ η επικράτηση μεταφράζεται μόνο σε χρόνο. Κερδισμένο κοινό χρόνο για τους δώδεκα διεθνείς. Στο παρκέ το χρόνο του τον μοιράζεται με δύο παίκτες, που όπως είπε, μπορούν να σου κάνουν πιο εύκολη τη ζωή: τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Νικ Καλάθη.

Ο πρώτος είχε 32 πόντους (με 11/11 σουτ) σε 18 λεπτά και ο δεύτερος 12 πόντους και 11 ασίστ. Όχι πως η συγκομιδή του Γουόκαπ ήταν άσχημη (17π.). Αλλά η ζωή του, δίπλα σε δύο θρύλους, ήταν πιο εύκολη.

«Μόνο περισσότερος χρόνος να είμαστε όλοι μαζί. Είναι τεράστιας σημασίας, γιατί είμαστε μαζί μόνο για δύο εβδομάδες. Ακόμα ένα ματς στο... βιογραφικό μας, ακόμα ένα για να μάθουμε να παίζουμε μαζί. Και να αποδείξουμε ότι υπάρχει χημεία. Από την πρώτη στιγμή είμαστε ένα σύνολο που συνδέθηκε και αυτό πηγάζει από τους χαρακτήρες των παικτών που συνθέτουν την ομάδα. Όλοι άφησαν τον εγωισμό τους εκτός και αυτό φαίνεται από τον τρόπο που παίζουμε», είπε στο Gazzetta αναφορικά με τα κέρδη της νίκης.

Ενώ για το αν η παρουσία του Giannis και του Νικ στο παρκέ κάνουν τα πράγματα πιο εύκολα, εξήγησε: «Είναι εξαιρετικά εύκολο. Και οι δύο το κάνουν το παιχνίδι πιο εύκολο για τους άλλους. Και εγώ προσπαθώ να κάνω το ίδιο γι' αυτούς. Η παρουσία τους αποβάλλει την πίεση από τους άλλους. Μπορείς να καταλάβεις ότι είναι θρύλοι από τον τρόπο που παίζουν, πως κάνουν το παιχνίδι εύκολο για τους άλλους».

