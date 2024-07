Η Λιθουανία μπορεί να αγχώθηκε αλλά με τον Σαμπόνις να βρίσκεται σε εξαιρετική μέρα κατάφερε να κερδίσει με 97-93 την Ακτή Ελεφαντοστού για την δεύτερη αγωνιστική του Προολυμπιακου Τουρνουά.

Μπορεί να δυσκολέυτηκαν απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού οι Λιθουανοί αλλά με μπροστάρη τον Ντομάντας Σαμπόνις, ο οποίος άγγιξε το double double έχοντας 22 πόντους και 9 ριμπάουντ σε 28 λεπτά συμμετοχής, κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των Ιβοριανών και να πανηγυρίσουν την δεύτερη τους νίκη σε ισάριθμους αγώνες, κατακτώντας έτσι την πρώτη θέση του πρώτου ομίλου στο Προολυμπιακό Τουρνουά Μπάσκετ που πραγματοποιείται στο Πουέρτο Ρίκο.

Σε σύγκριση με το παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής κόντρα στο Μεξικό, στο οποίο αν και ήταν «διπλός» με 12 πόντους και 11 ριμπάουντ, ο Σαμπόνις εμφανίστηκε πιο βελτιωμένος καθώς στα 28 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ είχε 22 πόντους με 4/6 βολές, 9/11 δίποντα και 0/1 τρίποντα καθώς επίσης και 9 ριμπάουντ.

Domantas Sabonis scores 22 to secure a #FIBAOQT Semi-Final ticket and wins @TCL_Brand Player of the Game! #InspireGreatness pic.twitter.com/ZwFsNMZzGc