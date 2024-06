Με τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι ο κορυφαίος του αγώνα, η Σλοβενία επικράτησε της Βραζιλίας με 86-80 πριν από το Προολυμπιακό τουρνουά στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η Σλοβενία επικράτησε της Βραζιλίας με 86-80, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Ντάλας Μάβερικς και φιναλίστ των NBA Finals ήταν κομβικός στο πρώτο φιλικό που συμμετείχε ενόψει Προολυμπιακού τουρνουά, γεμίζοντας τη στατιστική του με 32 πόντους (9/11 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 8/13 βολές), 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 31:36.

Από 'κει και πέρα, ο νατουραλιζέ Τζος Νίμπο είχε 10 πόντους και τέσσερα ριμπάουντ για τη Σλοβενία που θα διεκδικήσει τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες μέσω του Προολυμπιακού τουρνουά στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το διάστημα 2-7 Ιουλίου.

Για τη Βραζιλία, ο Μπρούνο Καμπόκλο είχε 19 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 12-18, 41-37, 62-61, 86-80.

