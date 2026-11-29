Ο αποκλεισμός από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 δεν ήρθε ξαφνικά, η Ελλάδα έχασε τον δρόμο της μέσα από επιλογές, νοοτροπίες και λάθη που πρέπει να αναγνωριστούν, αν θέλει να επιστρέψει εκεί που ανήκει.

Η ήττα (83-74) από την Ισπανία στη Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα έβαλε οριστικά τέλος στην προσπάθεια της Εθνικής ομάδας για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 στο Κατάρ. Το αποτέλεσμα είναι πλέον δεδομένο και δεν αλλάζει. Αυτό που έχει σημασία από εδώ και πέρα είναι να διαβαστεί σωστά η διαδρομή που οδήγησε σε αυτόν τον αποκλεισμό και να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση για την επόμενη ημέρα.

Το ελληνικό μπάσκετ οφείλει να αναγνωρίσει τι πήγε λάθος. Όχι με διάθεση να αναζητήσει «αποδιοπομπαίους τράγους», αλλά με στόχο να κατανοήσει τις αιτίες που οδήγησαν σε μια αποτυχία. Χωρίς αυτοκριτική, χωρίς ειλικρινή αποτίμηση των επιλογών και των αποφάσεων, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ουσιαστική αλλαγή ούτε ασφαλής σχεδιασμός για το μέλλον.

Η πρόκριση δεν χάθηκε στη Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα, ούτε στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Γεωργία στο T-Center. Η πραγματική ζημιά είχε γίνει νωρίτερα, στο καλοκαιρινό παράθυρο με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, εκεί όπου η Ελλάδα έχασε πολύτιμο έδαφος και έβαλε τις βάσεις για την εξέλιξη που ακολούθησε.

Τότε ακούστηκε η φράση που δύσκολα μπορεί να ξεχαστεί: «Υποτιμήσαμε τα παιχνίδια και τους αντιπάλους». Πώς γίνεται, όμως, να υποτιμάς αγώνες που γνωρίζεις ότι μπορούν να καθορίσουν την πορεία σου σε μια μεγάλη διοργάνωση;

Η διαδικασία των προκριματικών μέσω των παραθύρων ξεκίνησε το 2017. Από την πρώτη στιγμή ήταν γνωστό πόσο δύσκολη και απαιτητική θα ήταν, ειδικά μέσα στο περιβάλλον της διαρκούς αντιπαράθεσης FIBA και Euroleague, που δημιουργούσε σημαντικά εμπόδια στη διαθεσιμότητα των παικτών. Υπήρξαν εποχές που ο Γιάννης Μπουρούσης ταξίδευε από την Κίνα μέχρι την Μεγάλη Βρετανία για να φορέσει τη φανέλα της Εθνικής και να βοηθήσει την προσπάθεια.

Κι όμως, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η Ελλάδα έβρισκε τον τρόπο να ανταποκρίνεται. Έπαιρνε τις προκρίσεις, έμπαινε στις μεγάλες διοργανώσεις και δεν άφηνε την υπόθεση να εξελίσσεται σε αγώνα επιβίωσης μέχρι την τελευταία στιγμή.

Είναι πλέον παράδοξο να φτάνει η Εθνική ομάδα στον Νοέμβριο και να έχει χάσει ήδη το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ αγωνίζεται στο τελευταίο παράθυρο ουσιαστικά για το γόητρο και την αποφυγή μιας ακόμη μεγαλύτερης απογοήτευσης.

Η διαδρομή αυτή, όσο επώδυνη κι αν είναι, οφείλει να διδάξει κάτι σε όλους. Η Εθνική ομάδα δεν μπορεί να λειτουργεί με προσωπικές προτεραιότητες, με διαφορετικές ατζέντες ή με τη λογική ότι κάθε συμμετοχή αποτελεί μια ξεχωριστή, αποσπασματική υποχρέωση. Κανείς δεν είναι πάνω από τη φανέλα με το εθνόσημο.

Αυτό δεν είναι ένα σύνθημα για να χρησιμοποιείται μετά από κάθε αποτυχία. Είναι η βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει μια Εθνική ομάδα με συνέπεια, στόχους και πραγματική συλλογική συνείδηση. Όλοι οφείλουν να βάλουν τον εαυτό τους κάτω από την ομάδα και να αντιληφθούν ότι η ευθύνη δεν εξαντλείται σε ένα αποτέλεσμα ή σε μία εμφάνιση.

Η αυτοκριτική πρέπει να γίνει σε όλα τα επίπεδα. Στις επιλογές, στη νοοτροπία, στη διαχείριση των παραθύρων, στην αξιοποίηση των παικτών και κυρίως, στον σχεδιασμό που θα ακολουθήσει.

Φαίνεται πως ένας κύκλος έχει κλείσει. Και, ρεαλιστικά, η συζήτηση για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν μπορεί να αποτελεί αυτή τη στιγμή τον βασικό άξονα του σχεδιασμού. Η Ελλάδα χρειάζεται να κοιτάξει μπροστά, να ανασυνταχθεί και να θέσει έναν συγκεκριμένο στόχο με χρονικό ορίζοντα.

Το Ευρωμπάσκετ του 2029, στο οποίο η χώρα μας θα φιλοξενήσει και έναν όμιλο, μπορεί να αποτελέσει το σημείο αναφοράς. Μια διοργάνωση στην οποία η Εθνική θα πρέπει να παρουσιαστεί με το καλύτερο δυνατό πρόσωπο, όχι μόνο για να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά για να διεκδικήσει ουσιαστικά την επιστροφή της στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Το έργο, πάντως, δεν θα είναι εύκολο. Η επόμενη γενιά θα κληθεί να σηκώσει σημαντικό βάρος, σε μια πραγματικότητα όπου αρκετοί Έλληνες παίκτες στις ομάδες τους δεν έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν παίρνουν τις κρίσιμες αποφάσεις και δεν έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των κατοχών. Αυτό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Δεν μπορεί να υπάρχουν υψηλές προσδοκίες για την Εθνική, όταν οι Έλληνες παίκτες περιορίζονται σε συμπληρωματικούς ρόλους στα ρόστερ των ομάδων τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Η εξέλιξη, η ανάδειξη και η ουσιαστική εμπιστοσύνη στο ελληνικό στοιχείο δεν είναι πολυτέλεια. Είναι αναγκαία προϋπόθεση για να αποκτήσει η Εθνική ομάδα βάθος, ποιότητα και προσωπικότητες που θα μπορούν να σταθούν στις απαιτήσεις των μεγάλων διοργανώσεων.

Η αποτυχία στο δρόμο προς το Κατάρ πρέπει να γίνει αφετηρία, όχι άλλοθι. Το ελληνικό μπάσκετ έχει την ευκαιρία να κοιτάξει κατάματα τα προβλήματα, να αφήσει πίσω του όσα το πλήγωσαν και να χτίσει από την αρχή μια ομάδα που δεν θα συμμετέχει απλώς στις επόμενες διοργανώσεις, αλλά θα πρωταγωνιστεί.