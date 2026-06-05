Μπουζέλις: Ντεμπουτάρει με τη Λιθουανία στα προκριματικά του καλοκαιριού
Αποτελεί το κορυφαίο prospect των Μπουλς και έχει όλο το μέλλον μπροστά του στα 21 του χρόνια. Τώρα θα έχουν την ευκαιρία να τον απολαύσουν και οι συμπατριώτες του με την εθνική τους. Ο λόγος για τον Μάτας Μπουζέλις, τον οποίο είχαμε παρουσιάσει σε θέμα στο Gazzetta τον περασμένο Οκτώβρη.
Ο παίκτης του Σικάγο θα κάνει το ντεμπούτο του με την Λιθουανία το καλοκαίρι, αφού υπάρχουν προκριματικά για το Παγκόσμιο.
«Είχαμε μια καλά συζήτηση. Θα παίξω με την εθνική ομάδα το καλοκαίρι. Θα είναι διασκεδαστικό» είπε σε συνέντευξη του στο Buzelis Cup στο Βίλνιους.
Με τη φανέλα των Μπουλς φέτος μέτρησε 16.3 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και 1.5 μπλοκ ανά ματς.
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