Εντυπωσιακό ήταν το ντεμπούτο της Κέιτλιν Κλαρκ με τη φανέλα της Αμερικής στη νίκη της χώρας επί της Σενεγάλης με 110-46 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών του 2026.

Συγκεκριμένα η σταρ του WNBA πραγματοποίησε την παρθενική της εμφάνιση με την Εθνική ομάδα των Η.Π.Α και φρόντισε να γράψει... ιστορία. Σημείωσε doube - double, πετυχαίνοντας 17 πόντους με (4/5 τρίποντα, 5/5 βολές), ενώ μοίρασε 12 ασίστ και είχε και 1 ριμπάουντ σε 19:21 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ ήταν και η πολυτιμότερη της αναμέτρησης.

Επίσης έγινε η δεύτερη παίκτρια που έχει τις περισσότερες ασίστ σε αγώνα προκριματικών παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών, με τη FIBA να την αποθεώνει με μία σχετική ανάρτηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Κλαρκ είχε μεγάλο μέρος από την περσινή σεζόν, καθώς είχε τραυματιστεί στον προσαγωγό. Αγωνίστηκε μόλις σε 13 παιχνίδια και είχε μ.ο 16.5 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8.8 ασίστ.