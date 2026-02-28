Τα όσα γίνοντα στη Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις, έκαναν τη FIBA να αναβάλει ματς των προκριματικών του Παγκοσμίου στην Ασία.

Οριστική ματαίωση είχαμε στο τουρνουά NextGen EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των συμμετεχόντων. H αναμέτρηση της Μονακό με τον Άρη για το Next Gen της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι διεκόπη προσωρινά λόγω επίθεσης σε αμερικανική βάση 20 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο. Το ματς ξεκίνησε πάλι και στο ημίχρονο έγινε νέα επίθεση και διεκόπη οριστικά.

Ο παγκόσμιος συναγερμός που έχει σημάνει μετά την επίθεση του Ισραήλ σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, κατά του Ιράν, δεν αφήνει ασυγκίνητη τη FIBA, η οποία πήρε την απόφαση να αναβάλει όλα ματς του 3ου και 4ου ομίλου των προκριματικών της Ασίας για το Παγκόσμιο του 2027 για να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων.

Αναλυτικά

Η FIBA ​​εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τους αγώνες των προκριματικών της Ασίας που ήταν προγραμματισμένοι να διεξαχθούν τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.

Υπό το φως των εξελίξεων σήμερα στην περιοχή, η FIBA ​​αποφάσισε να αναβάλει όλους τους αγώνες στους ομίλους C και D των προκριματικών της Ασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ FIBA ​​2027, οι οποίοι ήταν προγραμματισμένοι για τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.

Οι αγώνες που επηρεάζονται είναι:

Όμιλος Γ

Ιράν εναντίον Συρίας

Ιράκ εναντίον Ιορδανίας

Όμιλος Δ

Λίβανος εναντίον Ινδίας

Κατάρ εναντίον Σαουδικής Αραβίας

Η FIBA ​​παραμένει σε στενή επαφή με τις εμπλεκόμενες Εθνικές Ομοσπονδίες και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα όσον αφορά την ασφάλεια των ομάδων, των αξιωματούχων και του προσωπικού που εμπλέκονται σε αυτούς τους αγώνες.

Οι προαναφερθέντες αγώνες του Ομίλου Γ και του Ομίλου Δ θα διεξαχθούν στις ίδιες τοποθεσίες στην αρχή του τρίτου παραθύρου πρόκρισης, που έχει οριστεί για τα τέλη Ιουνίου. Το ενημερωμένο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.