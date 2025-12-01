Ο Χεζόνια παρέσυρε το Ισραήλ και «κλείδωσε» τη νίκη της Κροατίας

Ισραήλ-Κροατία 71-85: Ο Χεζόνια «κλείδωσε» τη νίκη
Η Κροατία συνεχίζει νικηφόρα στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027, καθώς επιβλήθηκε του Ισραήλ με 85-71 στην αναμέτρηση που διεξήχθη στην Xiaomi Arena της Ρίγα.
Ο Μάριο Χεζόνια ηγήθηκε της Κροατίας, σημειώνοντας 19 πόντους με 2/6 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 6/6 βολές, 13 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 32:21.
Από 'κει και πέρα, ο Ρούζιτς είχε 23 πόντους και 9 ριμπάουντ ενώ ο Μπόζιτς πρόσθεσε 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Έτσι η Κροατία ανέβηκε στο 2-0 στο Group E ενώ το Ισραήλ έπεσε στο 0-2.
Τα δεκάλεπτα: 25-25, 42-47, 56-71, 71-85.
