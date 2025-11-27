Σπανούλης: «Το χάλκινο μετάλλιο έφερε μια νέα πνοή»

Ο Βασίλης Σπανούλης παραδέχθηκε πως η πρόσφατη επιτυχία της Εθνικής στη Λετονία έφερε μια νέα πνοή στην ελληνική ομάδα.

Η Εθνική Ανδρών ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Ρουμανίας στην πρεμιέρα της στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027 και ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στην εξαιρετική εικόνα της ελληνικής ομάδας στο Αλεξάνδρειο.

«Δεν μπορούμε παρά να είμαστε ικανοποιημένοι, σημειώσαμε 90 πόντους και δεχθήκαμε 60. Να ευχαριστήσω το επιτελείο που έκανε εξαιρετική δουλειά όλες αυτές τις μέρες και τα παιδιά που ήταν έτοιμα να βοηθήσουν. Πραγματικά ήταν μια εξαιρετική εικόνα. Δώσαμε 29 ασίστ και υπήρχαν παίκτες που δεν είχαν ξαναπαίξει ποτέ μαζί» ανέφερε ο ομοσπονδιακός προπονητής στην κάμερα της ΕΡΤ μετά από το 91-64 επί των Ρουμάνων.

Και πρόσθεσε: «Η Εθνική Ομάδα δεν είναι μόνο αυτή που παίζει στο Ευρωμπάσκετ, αλλά και στα παράθυρα και σε κάθε διοργάνωση. Είμαι ευχαριστημένος από την ομάδα και επίσης ευχαριστημένος που ο κόσμος χάρηκε. Ήταν τεράστια επιτυχία το χάλκινο, φέραμε μια νέα πνοή, ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε να μας παρακολουθήσει. Εύχομαι και στο μέλλον να έχουμε μεγάλες επιτυχίες».