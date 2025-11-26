Ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι το νέο πρόσωπο που κλήθηκε από τον Βασίλη Σπανούλη στην Εθνική ομάδα ενόψει των Προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027.

Αν και ο Έλληνας γκαρντ δεν είχε συμπεριληφθεί στις πρώτες κλήσεις του ομοσπονδιακού προπονητή, τελικά θα δώσει το «παρών» στα δύο ματς της Εθνικής μας ομάδας για τα Προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.

Όπως είναι γνωστό ο Τολιόπουλος ταλαιπωρήθηκε από θλάση στην γάμπα του αριστερού του ποδιού τις τελευταίες ημέρες και γι' αυτόν τον λόγο ήταν «ανοικτό» το πότε θα μπορούσε να «πατήσει» και πάλι τα παρκέ.

Μπορεί να απουσίασε από το ματς του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Παρτίζαν ωστόσο είναι έτοιμος προκειμένου να ενισχύσει την γαλανόλευκη στα δύο παιχνίδια κόντρα στη Ρουμανία (27/11) στο «Αλεξάνδρειο» και με αντίπαλο την Πορτογαλία (30/11) εκτός έδρας.

Στις προπονήσεις της Εθνικής ομάδας ενσωματώθηκαν επίσης και οι άλλοι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού οι οποίοι αγωνίστηκαν κόντρα στην Παρτίζαν, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.