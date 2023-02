Το φοβερό buzzer beater του Μωραΐτη από τη μία άκρη του παρκέ στην άλλη βρέθηκε στην πρώτη θέση των 10 καλύτερων φάσεων των Προκριματικών.

Ε, εδώ που τα λέμε δεν είναι από τα σουτ που βλέπει κανείς συχνά. Οπότε ήταν λογικό και επόμενο να ξεχωρίσει ανάμεσα σε όλα τα ματς που διεξήχθησαν για την προτελευταία αγωνιστική σε όλες τις «ζώνες» της FIBA! Το απίθανο σουτ του Δημήτρη Μωραΐτη βρέθηκε δικαιωματικά στην κορυφή του ΤΟΡ-10 αφήνοντας... πίσω του ένα τρίποντο νίκης.

Συγκεκριμένα ευστόχησε σουτάροντας σχεδόν από τη μία άκρη του παρκέ στην άλλη, βάζοντας «φωτιά» στο κλειστό των Άνω Λιοσίων. Στην 2η θέση βρέθηκε το νικητήριο τρίποντο του Κουλαμάε, με το οποίο είχα χαρίσει στην Εσθονία τη νίκη απέναντι στην Σλοβενία με 79-78.

Δείτε το ΤΟΡ-10 της 2ης ημέρας του τελευταίου «παράθυρου»

Day 2️⃣ of @Nike Top 10 Plays had some 🔥 action, including a game winner and a full-court shot 👀



