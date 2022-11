Δείτε την καλαθάρα του Καλάθη στη λήξη του ημιχρόνου στο ματς της Ελλάδας με το Βέλγιο.

Ο Νικ Καλάθης πήρε την ευθύνη στην τελευταία φάση του ημιχρόνου στο ματς της Εθνικής μας κόντρα στο Βέλγιο και δεν λάθεψε. Ο γκαρντ της Φενέρ έτρεξε το γήπεδο και ευστόχησε σε ένα τρελό δίποντο με ταμπλό με το ένα πόδι. Ηγέτης που βγαίνει μπροστά!

Δείτε τη φάση

The bank is open late for Nick Calathes! 🏦🇬🇷#FIBAWC x #WinForHellas

🚨 @Tissot #BuzzerBeater pic.twitter.com/nhEVUTILGG