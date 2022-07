Ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς είχε και πάλι τον τρόπο για να... κλέψει την παράσταση στο παιχνίδι της Σερβίας με το Βέλγιο για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο πανύψηλος Σέρβος σέντερ έδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν χρειάζεται... κόπος για να καρφώσει κάποιος, αλλά... τρόπος.

Και φυσικά και χαρίσματα! Συγκεκριμένα ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς εκμεταλλεύτηκε ένα επιθετικό ριμπάουντ και απλά πατώντας στις μύτες των ποδιών του κατάφερε να καρφώσει τη μπάλα στο καλάθι του Βελγίου.

Σαν να είχε απέναντί του... μικρά παιδιά!

Δείτε την χαρακτηριστική φάση

No one can dunk without jumping.



Boban:#FIBAWC x #WinForSrbija pic.twitter.com/w4ZT4SBRdh