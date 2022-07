Ο Μπράιαν Ανγκόλα που... μάγεψε σε αρκετά ματς μέσα στη σεζόν με την ΑΕΚ, πέτυχε μια τεράστια τριποντάρα για να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες της Κολομβίας για πρόκριση στο Παγκόσμιο.

Τον θαυμάσαμε σε αρκετά ματς της ΑΕΚ φέτος, πριν περάσει την μεγάλη περιπέτεια με την υγεία που τον κράτησε εκτός για μεγάλο διάστημα. Ο Μπράιαν Ανγκόλα (έχει option ανανέωσης στο συμβόλαιο του) είναι ένας σπουδαίος σκόρερ και το έδειξε στο ματς τη Βραζιλίας με την Κολομβία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου. Σε ένα ματς θρίλερ που κρίθηκε στην δεύτερη παράταση, ο Ανγκόλα πήρε την ευθύνη με το σκορ στο 99-98 στα 33.1 δευτερόλεπτα και πέτυχε μια clutch τριποντάρα, η οποία οδήγησε την ομάδα του στη νίκη και την κράτησε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στο Παγκόσμιο. Με αυτό το αποτέλεσμα οι Κολομβιανοί πήγαν στο 2-4 και πέρασαν στον δεύτερο γύρο των προκριματικών.

Απολαύστε το τρίποντο του Ανγκόλα που είχε 20 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 28 efficiency σε μια σπουδαία εμφάνιση

🇨🇴 ¡BRAIAN ANGOLA EL HÉROE DE COLOMBIA! 🙌



Angola sinks a three to take Colombia to the second round! 🔥#FIBAWC | #WinForColombia pic.twitter.com/0trkw3EH9F