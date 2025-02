Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης σημείωσε τους πρώτους του πόντους στο ντεμπούτο με την Εθνική, ύστερα από ασίστ με πάσα πίσω από την πλάτη του Παναγιώτη Καλαΐτζάκη.

Η Εθνική Ελλάδος υποδέχτηκε στην Πάτρα την Ολλανδία στο τελευταία παιχνίδι του «παραθύρου» της FIBA για τα προκριματικά του EuroBasket 2025, με τη «Γαλανόλευκη» να έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση.

