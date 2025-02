Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης πέταξε τη μπάλα στην επίθεση και ο Ιωάννης Παπαπέτρου κάρφωσε στον αιφνιδιασμό για την Εθνική κόντρα στην Ολλανδία.

Η Εθνική Ελλάδος υποδέχτηκε στην Πάτρα την Ολλανδία στο τελευταία παιχνίδι του «παραθύρου» της FIBA για τα προκριματικά του EuroBasket 2025, με τη «Γαλανόλευκη» να έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση.

Στο τελευταίο μισό του πρώτου δεκαλέπτου, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης πήρε στην κατοχή του τη μπάλα και την πέταξε στην επίθεση. Η πάσα ήταν ακριβείας και έτσι ο Ιωάννης Παπαπέτρου μπόρεσε να εκμεταλλευτεί από πλευράς του τον ελεύθερο διάδρομο και κάρφωσε για το 12-8.

Lary & Papi in front of a sell-out crowd in Patra 🇬🇷#EuroBasket x #MakeYourMark pic.twitter.com/fCS8sSUnsk