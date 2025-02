Ακόμα και αν ο Σάσα Βεζένκοβ έκανε τα πάντα στο παρκέ με 40 πόντους και 18 ριμπάουντ, η Βουλγαρία νίκησε μεν την Σουηδία με 81-77 αλλά δεν κάλυψε την απαιτούμενη διαφορά και έτσι η πρόκριση στο Eurobasket δυσκολεύει.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ενίσχυσε την Εθνική Βουλγαρίας στο τελευταίο παράθυρο των προκριματικών του EuroBasket 2025 προκειμένου να βοηθήσει την πατρίδα του η οποία ήταν με την πλάτη στον τοίχο.

Ακόμα και αν ο φόργουορντ του Ολυμπιακού έκανε σπουδαία εμφάνιση με 40 πόντους και 18 ριμπάουντ, οι Βούλγαροι επικράτησαν μεν της Σουηδίας στην προτελευταία αγωνιστική με 81-77 κατόπιν παράτασης, όμως δεν κάλυψαν τη διαφορά των 14 πόντων με την οποία είχαν ηττηθεί στο μεταξύ τους παιχνίδι του πρώτου γύρου και έτσι η πρόκριση στο Eurobasket δυσκολεύει.

Ο Σάσα Βεζένκοβ έμεινε 43:15' πάνω στο παρκέ και ηγήθηκε της χώρας του μετρώντας 40 πόντους με 7/11 δίποντα, 6/14 τρίποντα, 8/8 βολές, 18 ριμπάουντ (εκ των οποίων τα 6 επιθετικά), 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη και 49 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Παρ' όλα αυτά, ο 29χρονος σταρ του Ολυμπιακού δεν είχε ουσιαστική βοήθεια, με τον Εμίλ Στόιλοβ να είναι ο μοναδικός έτερος διψήφιος (13 πόντοι) από τη βουλγαρική ομάδα που ήταν εξαιρετικά άστοχη, ενώ ο νατουραλιζέ του Ερυθρού Αστέρα, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ήταν στα ρηχά με 7 πόντους, 3/13 σουτ, 5 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 2 λάθη σε 40:34' στο παρκέ. Για τη Σουηδία, ξεχώρισε ο Σιμόν Μπιργκάντερ με 10 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ αλλά και ο Μέλβιν Πάντζαρ με 22 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Η Βουλγαρία έχει ακόμα μαθηματικές ελπίδες για να βρεθεί στην τελική φάση του EuroBasket. Φυσικά, θα χρειαστεί σίγουρα τη νίκη στην τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Γερμανία εκτός έδρας.

1 dribble, 12 points.



That's the Sasha Vezenkov way.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/fhQr1pE029