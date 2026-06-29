Ιράν - Συρία 72-68: Η ομάδα του Μανωλόπουλου «κλείδωσε» την πρόκριση
Το Ιράν του Σωτήρη Μανωλόπουλου πανηγυρίζει την Τρίτη νίκη του στην φάση των ομίλων των προκριματικών του παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, καθώς επικράτησε απέναντι στη Συρία με 72-68.
Αυτό το αποτέλεσμα ανέβασε το Ιράν του Σωτήρη Μανωλόπουλου στο 3-1, με την ομάδα του Έλληνα κόουτς να κλειδώνει μια θέση στους «12» και να φτάνει πιο κοντά στο όνειρο της συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Παρότι έπαιζε χωρίς τους κορυφαίους παίκτες του Ιράν, τους Σίνα Βαχέντι που αναρρώνει από επέμβαση στον χιαστό του, τον Μοχαμάντ Αμινί που παλεύει για μια θέση στο NBA και τον Μπεχνάμ Γιακτσαλί, απέναντι στη Συρία βρήκε τον τρόπο να φτάσει στη νίκη και να εξασφαλίσει από τώρα την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών.
Ο Πίτερ Γκιργκόοριαν είχε 18 πόντους για το Ιράν του Σωτήρη Μανωλόπουλου, ενώ 17 πρόσθεσε ο Ματίν Αγκχατζανπούρ.
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