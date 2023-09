Η Ομοσπονδία της Σερβίας επιβεβαίωσε ότι ο Μπόρισα Σίμανιτς υποβλήθηκε σε επέμβαση μετά το χτύπημα που δέχτηκε ενάμιση λεπτό πριν από το τέλος του αγώνα με το Νότιο Σουδάν και του αφαιρέθηκε το τραυματισμένο νεφρό!

Ο Μπόρισα Σίμανιτς έχασε το νεφρό του μετά το χτύπημα που δέχτηκε ενάμιση λεπτό πριν από το τέλος του αγώνα με το Νότιο Σουδάν, όπως επιβεβαίωσε η Ομοσπονδία Μπάσκετ της Σερβίας!

Αν και οι αρχικές ιατρικές εκτιμήσεις ανέφεραν ότι η νεφρική λειτουργία του Σέρβου φόργουορντ δεν επηρεάστηκε, εντούτοις προέκυψαν επιπλοκές και χρειάστηκε να υποβληθεί σε νέα επέμβαση στη Μανίλα. Οι γιατροί ανέφεραν ότι η αφαίρεση του τραυματισμένου νεφρού ήταν η μοναδική επιλογή για τον Σίμανιτς.

«Λόγω της εμφάνισης επιπλοκών στο τραυματισμένο νεφρό που προέκυψαν κατά τη μετεγχειρητική πορεία, ο Μπόρισα Σίμανιτς υποβλήθηκε σε νέα επέμβαση στις 3 Σεπτεμβρίου. Λόγω επιπλοκών στη ζωτικότητα του νεφρικού ιστού, έπρεπε να αφαιρεθεί ολόκληρο το νεφρό» εξήγησε ο γιατρός της Εθνικής Σερβίας, Μπόρισα Ραντοβάνοβιτς.

Ο Σίμανιτς δέχθηκε ένα χτύπημα στο αριστερό νεφρό προς το τέλος του τελευταίου αγώνα της φάσης των ομίλων με το Νότιο Σουδάν και ο αντίπαλός του, Νούνι Όμοτ ζήτησε δημόσια συγγνώμη για το περιστατικό στο οποίο δεν είχε σκοπό να τραυματίσει τον Σέρβο μπασκετμπολίστα. Πλέον ο 25χρονος Σέρβος θα ακολουθήσει αρκετούς μήνες αποθεραπείας, αισιοδοξώντας ότι θα συνεχίσει την επαγγελματική καριέρα του.

Serbian forward Borisa Simanic was transported to the hospital and ultimately lost one of his kidneys as a result of this incident against South Sudan 🤕



