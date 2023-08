Το Araneta Coliseum είναι ένα ξεχωριστό γήπεδο. Σε αυτό θα δοθεί το πρώτο τζάμπολ για το Mundobasket 2023 και σε αυτό, πριν από 48 χρόνια ο θρυλικός Μοχάμεντ Αλί κατακτούσε τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή απέναντι στον Τζο Φρέζιερ.

Κάποιος μπορεί να ορκιστεί ότι μέσα στο Araneta Coliseum θα έπρεπε να αντηχούν τα πομπώδη λόγια του θρυλικού Μοχάμεντ Αλί. «It will be a killa and a thrilla and a chilla when I get the Gorilla in Manila». Σε μία ελεύθερη μετάφραση, ο Αλί υποστήριξε ότι θα είναι «ανατριχιαστικό, φονικό και υπέροχο, όταν αντιμετωπίσει αυτόν τον Γορίλα στη Μανίλα».

Όπου... γορίλας τοποθετήστε τη «νέμεσις» του, τον εμβληματικό Τζο Φρέζιερ. Και όπου... Μανίλα, το γήπεδο Araneta Coliseum, το οποίο μετά από 48 χρόνια θα βάλει στην άκρη το γήπεδο της πυγμαχίας και στη θέση του θα τοποθετήσει ένα παρκέ.

Και θα υποδεχτεί όχι μόνο το Mundobasket 2023, αλλά και την αναμέτρηση που θα βροντοφωνάξει ότι το παιχνίδι μόλις άρχισε.

Η Ιταλία θα αντιμετωπίσει την Ανγκόλα, για τον 1ο προκριματικό όμιλο, σήμερα (Παρασκευή, 25/8, 11:00). Και σε ένα σημείο του γηπέδου υπάρχει ακόμα το μπάνερ που ενημερώνει για την τέλεση του «Thrilla in Manila».

Η αναμέτρηση του Αλί με τον Φρέιζερ, εξαιτίας του «ποιήματος» που σκάρωσε ο Αλί, ονομάστηκε «Thrilla in Manila».

Και έχει μείνει στην ιστορία ως η μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών.

Δεν είναι τυχαίο. Ο τελικός νικητής κρίθηκε στο τέλος του 14ου γύρου. Όταν η πλευρά του Φρέιζερ ζήτησε να σταματήσει ο αγώνες. Ο Αλί έκανε την κίνηση να σηκωθεί για να πανηγυρίσει. Όπως αρμόζει σε έναν πρωταθλητή.

Η προσοχή ξανά στις Φιλιππίνες, τώρα για το Mundobasket 2023

Ήταν φανερά αποκαμωμένος. Με δυσκολία μπορούσε να πάρει ανάσα. Η υπερπροσπάθεια, όπως και του Φρέιζερ πότισε για πάντα με τον ιδρώτα τους το ιστορικό γήπεδο των Φιλιππίνων.

Ο πρόεδρος της χώρας, Φέρντιναντ Μάρκος επιδίωξε να αναλάβει τη διοργάνωση του αγώνα, με σκοπό να κάνει τον κόσμο να γυρίσει το κεφάλι του προς τις Φιλιππίνες. Όπως θα συμβεί και τώρα με το Mundobasket 2023.

Τότε υπολογίζουν ότι τον αγώνα παρακολουθούσαν σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ανθρώπων! Ανάμεσά τους ένα πλήθος 100.000 θεατών σε ένα κλειστό κύκλωμα μετάδοσης σε αίθουσες κινηματογράφων και άλλοι 500.000, οι οποίοι αγόρασαν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν το ματς από την άνεση του σπιτιού τους.

Η αλήθεια είναι πως εκείνοι που βρέθηκαν στο γήπεδο, έζησαν μία αξέχαστη εμπειρία.

Όχι μόνο για το αντάμωμα των δύο θρύλων. Αλλά για τις συνθήκες που επικράτησαν στην Arena. Σύμφωνα με τον Ντένις Μενζ, μέλος της κουστωδίας του Φρέιζερ, «ήταν τόσο ζεστά, δεν έχω αισθανθεί έτσι στη ζωή μου».

Pamtimo dan kada je Jugoslavija po drugi put postala šampion sveta, ali ovo je nešto po čemu će Araneta zauvek ostati posebna... #Manila #ThrillaInManila #Mundobasket2023 #FIBAWC2023 pic.twitter.com/IFCK0A2Fzz — Nikola Stojković (@Stojkovic_Nik) August 24, 2023

Σύμφωνα με τον Smokin' Joe, η θερμοκρασία άγγιξε τους 50 βαθμούς Κελσίου (!), ενώ ο Αλί είπε κατά τη διάρκεια του αγώνα έχασε 2.3 κιλά και κινδύνευσε με αφυδάτωση.

Σε μία κοινή του συνέντευξη, μετά από την αναμέτρηση, ο Αλί είχε αναρωτηθεί γιατί ο Φρέιζερ τον χτυπούσε τόσο δυνατά. Η απάντηση δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης: «Χτυπούσα τόσο δυνατά, όχι επειδή έπρεπε να σε χτυπήσω στη μύτη, αλλά επειδή ήθελα η μπουνιά μου να φτάσει στο πίσω μέρος του κρανίου σου».

Το Mundobasket 2023 είναι στο Gazzetta.gr

Το Mundobasket 2023 και όλη η δράση από το μεγάλο μπασκετικό γεγονός με την εγκυρότητα του Gazzetta.gr! Αγωνιστικά νέα από την Εθνική Μπάσκετ και όλες τις ομάδες, πρόγραμμα και αποτελέσματα αγώνων σε συνεχή ροή ειδήσεων για να μη χάσετε στιγμή από τα όσα συμβαίνουν στο Mundobasket 2023!