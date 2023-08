Ο Ζακ ΛεΝτέι, ο οποίος θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Παρτιζάν τα επόμενα δυο χρόνια, αναμένεται να αποκτήσει διαβατήριο Αζερμπαϊτζάν και να ενισχύσει τους Αζέρους στα προ-προκριματικά του Mundobasket 2027.

Ο Ζακ ΛεΝτέι έβαλε την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο που του έδωσε η Παρτιζάν με ορίζοντα το 2025 και σύμφωνα με το basketnews, αναμένεται να παίζει σαν... Αζέρος, αποκτώντας διαβατήριο Αζερμπαϊτζάν.

Το ίδιο θα συμβεί με τον Ντόντα Χολ που έχει ήδη κινήσει τις σχετικές διαδικασίες ενώ στο παρελθόν, ο Τζέισι Κάρολ αγωνιζόταν επίσης με διαβατήριο Αζερμπαϊτζάν.

Οι Αζέροι θα συμμετάσχουν στα προ-προκριματικά του Mundobasket 2027, αντιμετωπίζοντας αρχικώς την Ελβετία, το Κόσοβο και την Ιρλανδία. Πέρσι ο ΛεΝτέι μέτρησε 10.7 πόντους και 4.6 ριμπάουντ με την Παρτιζάν που κατέκτησε την Αδριατική Λίγκα και βρέθηκε μια νίκη μακριά από την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague.

