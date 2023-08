Με τον Γκόρντον Χέρμπερτ στο «τιμόνι» της θα παραμείνει η Γερμανία έως το 2025, μιας και ο Καναδοφινλανδός υπέγραψε την επέκταση της συνεργασίας του με την ομοσπονδία της χώρας.

Ο προπονητής των... επιτυχιών για τη σύγχρονη εκδοχή της Γερμανίας, Γκόρντον Χέρμπερτ θα παραμείνει στον πάγκο της Εθνικής ομάδας για τα επόμενα δύο χρόνια. Οι Γερμανοί όχι μόνο ετοιμάζονται ενόψει του Παγκοσμίου αλλά στοχεύουν και στην επόμενη μέρα τους, διατηρώντας τον «αρχιτέκτονα» της ομάδας.

Συγκεκριμένα ο Χέρμπερτ υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του έως το 2025, όταν και θα οδηγήσει τη Γερμανία στο EuroBasket εκείνης της χρονιάς.

Ο Χέρμπερτ, που μεταξύ άλλων έχει περάσει και από τον Άρη τη σεζόν 2007-08, παραμένει στον πάγκο των «πάντσερ» από το 2021, οδηγώντας φυσικά την ομάδα στο χάλκινο του EuroBasket τη σεζόν που προηγήθηκε.

Gordie bleibt 🖊️



Bundestrainer Gordon Herbert hat seinen Vertrag vorzeitig bis einschließlich der #EuroBasket 2025 verlängert.



Happy to have you, Coach! ✌️

