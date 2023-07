Η Εθνική ομάδα πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση στο ΟΑΚΑ ενόψει της προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Μανίλα.

Οι διεθνείς παίκτες ξεκίνησαν την δουλειά στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο πρώτο ραντεβού της Εθνικής ομάδας, ο Δημήτρης Ιτούδης δεν είχε στη διάθεσή του τα αδέρφια Αντετοκούνμπο, ενώ δεν ήταν σε θέση να προπονηθεί ακόμα ο Ιωάννης Παπαπέτρου.

Η ομοσπονδία έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο από την πρώτη προπόνηση όπου οι παίκτες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος άρχισαν ήδη να... ανεβάζουν στροφές!

Μικρή ματιά στην πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής Ανδρών...

First practice for the National Team.... Just a sneak peek in blue and white@FIBAWC #FIBAWC #PantaDipla #WinForHellas #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/9KrvKnVztM