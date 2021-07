Ο Σκόλα έγινε 4ος σκόρερ όλων των εποχών στους Ολυμπιακούς Αγώνες! (pic & vid)

Ο Λούις Σκόλα συνεχίζει να γράφει ιστορία και το έκανε ακόμα μια φορά με την παρουσία του στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μπορεί η Αργεντινή να μην τα κατάφερε κόντρα στην Σλοβενία, ο Λουίς Σκόλα όμως κατάφερε και πάλι να εντυπωσιάσει. Δεν είναι μόνο οι 23 πόντοι που πέτυχε στην ήττα της ομάδας του, στα 41 του χρόνια, αλλά ακόμα μια φορά πέτυχε ένα ιστορικό επίτευγμα.

Έγινε ο 4ος σκόρερ όλων των εποχών σε Ολυμπιακούς Αγώνες με 548 πόντους συνολικά και ξεπερνώντας τον Βλαμίρ Μάρκες, τον Βραζιλιάνο. Αυτή είναι η 5η συμμετοχή του Αργεντινού θρύλου σε Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει ένα χρυσό μετάλλιο, ένα χάλκινο, ενώ ήταν και σημαιοφόρος το 2016.

Αυτά που έχει καταφέρει είναι μυθικά και η ιστορία που γράφει είναι πάντα αντάξια της τεράστιας αξίας του.

