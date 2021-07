ΜακΓκι και Τζόνσον στη 12άδα της Team USA για τους Ολυμπιακούς Αγώνες! (pic & vids)

Ο ΤζαΒέιλ ΜακΓκι και ο Κέλντον Τζόνσον επιλέχθηκαν στη 12άδα της Team USA που έχει... γονατίσει το τελευταίο διάστημα από απουσίες και κορονοϊό, ενισχύοντας την ομάδα του Γκρεγκ Πόποβιτς στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Η τελευταία σημείωση σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της Team USA ενόψει της συμμετοχής της στο κορυφαίο αθλητικό event του πλανήτη ήταν η αποχώρηση του Κέβιν Λοβ, ο οποίος έχασε σημαντικό μέρος της σεζόν λόγω τραυματισμού στο πόδι και επειδή δεν έχει επανέλθει ακόμη στο 100%, αποφασίστηκε να μην ταξιδέψει στο Τόκιο.

Έπειτα, λοιπόν από τον Μπράντλεϊ Μπιλ, η Team USA έχασε και τον Κέβιν Λοβ, μένοντας με μόλις έξι ενεργούς από τη στιγμή που οι Ντέβιν Μπούκερ, Τζρου Χόλιντεϊ και Κρις Μίντλετον συμμετέχουν στους ΝΒΑ Finals ενώ ο Τζέραμι Γκραντ μπήκε σε καραντίνα. Η Team USA προχωράει σε άμεση ενίσχυση, γεμίζοντας τη 12άδα με τους ΤζαΒέιλ ΜακΓκι και Κέλντον Τζόνσον!

Ο ΜακΓκι (33χρ., 2μ.13) μοίρασε τη χρονιά σε Κλίβελαντ και Ντένβερ ως ρεζέρβα του Νίκολα Γιόκιτς, έχοντας 7.3 πόντους και 5.2 ριμπάουντ. Σε ό,τι αφορά τον Τζόνσον (21χρ., 1μ.96), ήταν ήδη στην προετοιμασία στο Λας Βέγκας ως μέλος της επίλεκτης ομάδας που σχημάτισαν οι Αμερικανοί για να έχουν δυνατές προπονήσεις. Σε 69 συμμετοχές με τους Σπερς, είχε 12.8 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.

Μπαμ Αντεμπάγιο

Ντέβιν Μπούκερ

Κέβιν Ντουράντ|

Τζέραμι Γκραντ

Ντρέιμονγ Γκριν

Τζρου Χόλιντεϊ

Ζακ ΛαΒίν

Ντέιμιαν Λίλαρντ

Κρις Μίντλετον

Τζέισον Τέιτουμ

Τζαβέιλ ΜακΓκι

Κέλντον Τζόνσον

Keldon Johnson and JaVale McGee will replace Bradley Beal and Kevin Love on Team USA's roster for the Olympics, sources tell ESPN. McGee will travel to Las Vegas to join team on Saturday. https://t.co/236CgYVau0