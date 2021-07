Αντικαθιστά τον Μπιλ η Team USA, στο πρωτόκολλο κορονοϊού και ο Γκραντ!

Η Team USA ψάχνει τον αντικαταστάτη του Μπράντλεϊ Μπιλ ενώ το πρώτο τζάμπολ στο τουρνουά μπάσκετ των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο απέναντι στη Γαλλία είναι προγραμματισμένο σε 10 μέρες!

Το γεγονός ότι ο Μπράντλεϊ Μπιλ μπήκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού υποχρεώνει την Team USA να ψάξει τον αντικαταστάτη του γκαρντ των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς ενώ η πρεμιέρα των Αμερικανών είναι προγραμματισμένη στις 25 Ιουλίου απέναντι στη Γαλλία!

Όπως, λοιπόν αναφέρει ο Adrian Wojnarowski, η Team USA αναζητά τον παίκτη που θα αντικαταστήσει τον Μπιλ, ο οποίος σημείωσε πέρσι 31.3 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ, εντούτοις δεν θα δώσει το παρών στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη.

Μάλιστα, στο πρωτόκολλο του κορονοϊού μπήκε προληπτικά ο Τζεράμι Γκραντ, δίχως να έχει διαγνωστεί θετικός στον Covid-19.

Η Team USA έχει ακόμη δύο φιλικές αναμετρήσεις (17/7 κόντρα στην Αυστραλία και 19/7 απέναντι στην Ισπανία) προτού πετάξει για το Τόκιο, έχοντας στην αποστολή της αυτή τη στιγμή 9 παίκτες, αφού οι Τζρου Χόλιντεϊ, Κρις Μίντλετον και Ντέβιν Μπούκερ αγωνίζονται ακόμη στους NBA Finals.



USA Basketball is working to replace guard Bradley Beal on the team’s Olympic roster ahead of trip to Japan, sources tell ESPN. Beal entered into health and safety protocols.

Team USA's Jerami Grant has entered health and safety protocols at Team USA camp, sources tell me and @joevardon. Grant has not tested positive for coronavirus. He and Bradley Beal are in protocols in Las Vegas.