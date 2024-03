Η Team USA ανακοίνωσε την προεπιλογή 14 αθλητριών, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, με την Κέιτλιν Κλαρκ να είναι ανάμεσά τους.

Η Team USA θα ταξιδέψει στο Παρίσι για να υπερασπιστεί ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο. Και οι υπεύθυνοι της ομάδας των Γυναικών δε θέλουν ούτε καν να σκέφτονται ότι το σερί των 7 χρυσών μεταλλίων θα... χαλάσει.

Στην αποστολή της προεπιλογής βρίσκονται 14 αθλήτριες. Όλες εκτός από μία αγωνίζονται στο WNBA. Ποια είναι η εξαίρεση; Μα φυσικά η Κέιτλιν Κλαρκ, το κορίτσι θαύμα, η οποία διανύει την τελευταία σεζόν στο κολέγιο της Αϊόβα, προτού μεταπηδήσει και αυτή στο WNBA.

