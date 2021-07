Team USA: Ούτε και ο Λοβ θα πάει στο Τόκιο! (pic)

Τα προβλήματα για την Team USA, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, δεν έχουν τελειωμό, αφού μετά τον Μπράντλεϊ Μπιλ, από το ρόστερ αποσύρθηκε και ο Κέβιν Λοβ! Με έξι ενεργούς παίκτες το ρόστερ των Αμερικανών!

Η Team USA αναζητεί πλέον να καλύψει δύο (κενές) θέσεις στο ρόστερ της! Μετά τον Μπράντλεϊ Μπιλ, ο οποίος μπήκε στο πρωτόκολλο υγείας για την covid-19 και δεν θα ταξιδέψει στο Τόκιο και ο Κέβιν Λοβ αποσύρθηκε από την εννιάδα παικτών που είχε στη διάθεσή του ο Γκρεγκ Πόποβιτς!

Ο forward των Κλίβελαντ Καβαλίερς έχασε σημαντικό μέρος της σεζόν, λόγω τραυματισμού στο πόδι και επειδή δεν έχει επανέλθει ακόμη στο 100%, αποφασίστηκε να μην ταξιδέψει.

Ο Πόποβιτς περιμένει έτσι και αλλιώς την άφιξη των Ντέβιν Μπούκερ, Τζρου Χόλιντεϊ και Κρις Μίντλετον μετά το τέλος των NBA Finals, αλλά πλέον αναζητεί να καλύψει δύο θέσεις. Ήδη τα ονόματα των Κρίστιαν Γουντ (Χιούστον Ρόκετς) και Τομπάιας Χάρις (Σίξερς) έχουν ακουστεί για το κενό που άφησε ο Μπιλ.

Εξάλλου, σε καραντίνα έχει μπει και ο Τζέραμι Γκραντ, οπότε δεν αποκλείεται οι απουσίες να αυξηθούν.

Πάντως, αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της Team USA υπάρχουν μόλις 6 ενεργοί παίκτες!

