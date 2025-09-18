Η FIBA ανακοίνωσε νέο ranking μετά την ολοκλήρωση του EuroBasket 2025 με την Ελλάδα να παραμένει στην ίδια θέση, μακριά από τη δεκάδα.

Η FIBA ανακοίνωσε τη νέα παγκόσμια κατάταξη μετά την ολοκλήρωση του EuroBasket 2025.

Όπως είναι λογικό η Team USA παραμένει στην πρώτη θέση με 845,8 βαθμούς, όμως η σημαντική αλλαγή συνέβη μεταξύ δεύτερης και τρίτης θέσης με την Γερμανία να ξεπερνάει την Σερβία μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο ευρωπαικού τουρνουά και τον αποκλεισμό της ομάδας του Νίκολα Γιόκιτς από τη φάση των «16» από την Φινλάνδία.

🚨 NEW FIBA MEN'S WORLD RANKING 🚨@EuroBasket champions Germany 🇩🇪 jump to World No. 2 while Turkiye 🇹🇷 rise 15 spots to move back in Top 20.



Check the full FIBA World Ranking Men, presented by Nike ⤵️

Παρά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου μετά από 16 χρόνια, η Ελλάδα δεν ανέβηκε θέση παραμένοντας 13η με 684.1 βαθμούς, ωστόσο άνοδο 15 θέσεων πραγματοποίησε η φιναλίστ Τουρκία που από 27η σκαρφάλωσε 12η, πάνω από τη «γαλανόλευκη» με 686.2 βαθμούς.